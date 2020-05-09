Объекты Шахматной олимпиады не будут сданы вовремя из-за коронавируса

Для окончания работ необходимо оборудование, которое не могут доставить в город из Краснодарского края из-за ограничительных мер, действующих там. Ранее Артамонов сообщал ТАСС, что власти региона планировали до июля 2020 года возвести и открыть в Ханты-Мансийске универсальный спортивный комплекс, два 25-этажных дома для проживания участников, здание для питания спортсменов и экспоцентр для деловых встреч. Суммарная стоимость объектов должна была составить более 3,7 млрд рублей.

«В связи с коронавирусом произошли сдвижки сроков [окончания] работ. В этом году все объекты будут точно готовы. Сейчас окончание намечено на четвертый квартал», — сказал Артамонов.

По словам чиновника, в настоящее время строители ждут поставку необходимого оборудования из Краснодарского края и из-за границы. «Все оборудование есть, но поставщики с ним из Краснодарского края из-за ограничительных мер не могут выехать. Часть должны были купить за границей. Два дома готовы полностью, однако поставка мебели для них тоже сдвигается», — уточнил собеседник агентства, добавив, что тестовое мероприятие в универсальном спортивном комплексе могут провести в апреле 2021 года.

В конце марта 2020 года FIDE объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады, первой в истории Шахматной паралимпиады и конгресса организации. Церемония открытия Шахматной олимпиады, Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир Шахматной олимпиады — в Москве. Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятия отложены на 2021 год.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,8 млн человек, зафиксировано свыше 260 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723 пациента.

Об олимпиаде

Всемирная шахматная олимпиада — командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.