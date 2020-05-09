Объекты Шахматной олимпиады не будут сданы вовремя из-за коронавируса

Для окончания работ необходимо оборудование, которое не могут доставить в город из Краснодарского края
«В связи с коронавирусом произошли сдвижки сроков [окончания] работ. В этом году все объекты будут точно готовы. Сейчас окончание намечено на четвертый квартал», — сказал Артамонов.
По словам чиновника, в настоящее время строители ждут поставку необходимого оборудования из Краснодарского края и
В конце марта 2020 года FIDE объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады, первой в истории Шахматной паралимпиады и конгресса организации. Церемония открытия Шахматной олимпиады, Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,8 млн человек, зафиксировано свыше 260 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723 пациента.
Всемирная шахматная олимпиада — командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.
Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году — сборная России). Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 побед у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская — три раза.