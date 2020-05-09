Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
17:00
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
11
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
11:23 (мск), источник: ТАСС

Объекты Шахматной олимпиады не будут сданы вовремя из-за коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мая. /ТАСС/. Сроки сдачи объектов для Всемирной шахматной олимпиады, паралимпиады и конгресса Международной шахматной федерации (FIDE) в Ханты-Мансийске сдвинуты на конец 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор департамента физической культуры и спорта региона Сергей Артамонов.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 09.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано3 951 905+90 208
Скончалось275 067+5 200
Выздоровело1 330 209+39 845

Для окончания работ необходимо оборудование, которое не могут доставить в город из Краснодарского края из-за ограничительных мер, действующих там. Ранее Артамонов сообщал ТАСС, что власти региона планировали до июля 2020 года возвести и открыть в Ханты-Мансийске универсальный спортивный комплекс, два 25-этажных дома для проживания участников, здание для питания спортсменов и экспоцентр для деловых встреч. Суммарная стоимость объектов должна была составить более 3,7 млрд рублей.

«В связи с коронавирусом произошли сдвижки сроков [окончания] работ. В этом году все объекты будут точно готовы. Сейчас окончание намечено на четвертый квартал», — сказал Артамонов.

По словам чиновника, в настоящее время строители ждут поставку необходимого оборудования из Краснодарского края и из-за границы. «Все оборудование есть, но поставщики с ним из Краснодарского края из-за ограничительных мер не могут выехать. Часть должны были купить за границей. Два дома готовы полностью, однако поставка мебели для них тоже сдвигается», — уточнил собеседник агентства, добавив, что тестовое мероприятие в универсальном спортивном комплексе могут провести в апреле 2021 года.

В конце марта 2020 года FIDE объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады, первой в истории Шахматной паралимпиады и конгресса организации. Церемония открытия Шахматной олимпиады, Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир Шахматной олимпиады — в Москве. Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятия отложены на 2021 год.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,8 млн человек, зафиксировано свыше 260 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723 пациента.

Об олимпиаде

Всемирная шахматная олимпиада — командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.

Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году — сборная России). Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 побед у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская — три раза. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем мужского турнира стала сборная Украины, а женского — команда России.

 Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Турнир UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у одного бойца
Соперник Олейника контактировал с бойцом с коронавирусом
Россия победила Швейцарию на старте ЧМХ. В голосовании ИИХФ
Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну (фото)
Руководству «Локо» предрекли тюремные сроки из-за смерти игрока
У голкипера «Реала Сосьедад» обнаружен коронавирус
СМИ: Следующий сезон НБА думают провести без болельщиков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь