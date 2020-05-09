Шахматисты сборной России сыграли вничью с командой «Остального мира»
Шахматисты сборной России сыграли вничью с командой «Остального мира» в матче девятого тура
Шахматисты сборной России сыграли вничью с командой «Остального мира» в матче девятого тура
Встреча завершилась с общим счетом 2−2. Свои партии выиграли Дмитрий Андрейкин, одолевший египтянина Бассема Амина, и Ольга Гиря, победившая украинку Марию Музычук. Владислав Артемьев уступил азербайджанцу Теймуру Раджабову, а Сергей Карякин проиграл выступающему под флагом Международной шахматной федерации иранцу Алирезе Фирудже.
Сборная России, ранее потерявшая шансы на попадание в финал турнира, после девятого тура с шестью баллами занимает четвертое место. Сохраняет лидерство сборная Китая (17), на втором месте идет команда Европы (12), на третьем — сборная США (11). Команда Индии (5) располагается на пятой строчке, сборная «Остального мира» (3) замыкает таблицу.
Позднее в субботу россияне встретятся с индийцами в рамках последнего тура соревнований.