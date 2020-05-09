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18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шахматисты сборной России сыграли вничью с командой «Остального мира»

Шахматисты сборной России сыграли вничью с командой «Остального мира» в матче девятого тура онлайн-турнира Кубок наций.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась с общим счетом 2−2. Свои партии выиграли Дмитрий Андрейкин, одолевший египтянина Бассема Амина, и Ольга Гиря, победившая украинку Марию Музычук. Владислав Артемьев уступил азербайджанцу Теймуру Раджабову, а Сергей Карякин проиграл выступающему под флагом Международной шахматной федерации иранцу Алирезе Фирудже.

В других матчах тура сборная США потерпела поражение от команды Европы со счетом 1,5−2,5, а сборная Китая одолела команду Индии — 2,5−1,5.

Сборная России, ранее потерявшая шансы на попадание в финал турнира, после девятого тура с шестью баллами занимает четвертое место. Сохраняет лидерство сборная Китая (17), на втором месте идет команда Европы (12), на третьем — сборная США (11). Команда Индии (5) располагается на пятой строчке, сборная «Остального мира» (3) замыкает таблицу.

Позднее в субботу россияне встретятся с индийцами в рамках последнего тура соревнований.

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