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9 мая, источник: Спорт РИА Новости

Сборная России заняла четвертое место на шахматном Кубке наций

Сборная России одержала победу над командой Индии и заняла четвертое место на шахматном онлайн-турнире Кубок наций.

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Источник: Спорт РИА Новости

В заключительном, десятом туре, Владислав Артемьев обыграл Видита Гуджрати, а Дмитрий Андрейкин победил Башкарана Адхибана. Сергей Карякин и Пентала Харикришна сыграли вничью, а Ольга Гиря уступила Хампи Конеру. Общий счет встречи — 2,5−1,5.

В других матчах тура сборная Европы сыграла вничью с командой «Остального мира» (2−2), а сборная Китая потерпела первое поражение на турнире, уступив команде США (1,5−2,5).

Россияне набрали в общей сложности 8 очков и заняли четвертое место на турнире. На первом месте по итогам 10 туров расположилась сборная Китая (17), на втором — шахматисты США (13). Третье место заняла команда Европы (13).

В воскресенье китайцы и американцы сыграют в Суперфинале.

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