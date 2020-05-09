Сборная России заняла четвертое место на шахматном Кубке наций
Сборная России одержала победу над командой Индии и заняла четвертое место на шахматном
Сборная России одержала победу над командой Индии и заняла четвертое место на шахматном
В заключительном, десятом туре, Владислав Артемьев обыграл Видита Гуджрати, а Дмитрий Андрейкин победил Башкарана Адхибана. Сергей Карякин и Пентала Харикришна сыграли вничью, а Ольга Гиря уступила Хампи Конеру. Общий счет встречи — 2,5−1,5.
Россияне набрали в общей сложности 8 очков и заняли четвертое место на турнире. На первом месте по итогам 10 туров расположилась сборная Китая (17), на втором — шахматисты США (13). Третье место заняла команда Европы (13).
В воскресенье китайцы и американцы сыграют в Суперфинале.