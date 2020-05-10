Сборная Китая стала победителем Кубка наций по шахматам

Источник: ИТАР-ТАСС

В суперфинале команда Китая сыграла вничью со сборной США со счетом 2:2. Согласно регламенту, в случае ничьей победителем признается сборная, набравшая большее количество баллов в круговом турнире. Китайские шахматисты набрали 17 очков, сборная США, обыгравшая команду Китая в очной встрече в заключительном, 10-м туре, записала в актив 13 баллов.

Сборную Китая на турнире представляли Дин Лижэнь, Ван Хао, Вэй И, Юй Янъи, Хоу Ифань и Цзюй Вэньцзюнь. Команду США — Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Леньер Домингес Перес, Уэсли Со, Ирина Круш и Анна Затонских.

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В финальном матче Каруана белыми фигурами обыграл Вэй И, Юй Янъи переиграл белыми Уэсли Со. Партии Дин Лижэнь — Накамура, Круш — Хоу Ифань завершились вничью.

Российские шахматисты Александра Горячкина, Ольга Гиря, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Владислав Артемьев и Дмитрий Андрейкин заняли четвертое место. Третьей стала команда Европы, пятой — сборная Индии, последнее место заняла команда «остального мира».