Тимченко заявил, что его фонд поддержит шахматный благотворительный онлайн-турнир

Благотворительный онлайн-турнир по шахматам «Сборная — России», вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, состоится с 12 по 14 мая.

«Шахматы объединяют вокруг себя людей образованных, имеющих широкие взгляды и умеющих принимать важные решения, и этот турнир — тому подтверждение. Спортсмены, которые в период кризиса берут на себя ответственность и привлекают к своей инициативе внимание всей страны, заслуживают безусловного уважения, и я рад возможности поддержать этот проект», — заявил Тимченко.