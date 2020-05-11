Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
10.05
Динамо Брс
Динамо Мн
21
Все события
Фоторепортажи
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
14:04 (мск), источник: ТАСС

Тимченко заявил, что его фонд поддержит шахматный благотворительный онлайн-турнир

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Геннадий Тимченко заявил, что его фонд поддержит проведение шахматного благотворительного онлайн-турнира «Сборная — России». Комментарий Тимченко предоставила ТАСС пресс-служба Федерации шахмат России.

Наверх

Благотворительный онлайн-турнир по шахматам «Сборная — России», вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, состоится с 12 по 14 мая.

«Шахматы объединяют вокруг себя людей образованных, имеющих широкие взгляды и умеющих принимать важные решения, и этот турнир — тому подтверждение. Спортсмены, которые в период кризиса берут на себя ответственность и привлекают к своей инициативе внимание всей страны, заслуживают безусловного уважения, и я рад возможности поддержать этот проект», — заявил Тимченко.

На данный момент на счет турнира поступило 24 миллиона рублей, однако сбор средств еще продолжается. Общий призовой фонд будет распределен одинаково вне зависимости от мест, занятых шахматистами, среди восьми региональных больниц, специализирующихся на лечении больных коронавирусом. Еще до старта участники определили, какому именно медицинскому учреждению они будут помогать. По итогам турнира фонд Тимченко передаст средства индивидуальной защиты и медицинские товары в 10 регионов.

 Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
«Реал» готов продать самого высокооплачиваемого игрока
Стала известна предварительная дата рестарта сезона в Испании
Назван дедлайн для решения о возобновлении сезона в РПЛ
Тони Фергюсон: Это была не моя ночь
СМИ: Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой» после карантина
Фергюсону грозит операция после боя с Гейджи на турнире UFC
Эвандер Холифилд назвал короля супертяжелого дивизиона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь