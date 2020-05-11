Глуховский: На счет шахматного благотворительного турнира поступило 24,13 млн рублей

Благотворительный онлайн-турнир по шахматам «Сборная — России», вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, состоится с 12 по 14 мая.

«На данный момент на счет поступило 24 миллиона 130 тысяч рублей, и понятно, что сумма постоянно меняется. В конце турнира проанализируем все платежи. Пока непонятно ни количество людей, ни страны, откуда они помогают, — сказал Глуховский. — Но важно, что люди стремятся помочь, каждый по мере своей возможности. Это благотворительный марафон, и мы благодарны всем, неважно, кто перевел 500 рублей или пять миллионов».