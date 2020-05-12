Грищук лидирует после первого дня благотворительного шахматного турнира

Участники сыграют два круга блица, затем четверка сильнейших определит сильнейшего по нокаут-системе. В первый день гроссмейстеры провели по семь партий. Грищук набрал 5,5 очка, одержав четыре победы и три раза сыграв вничью. На втором месте расположился Крамник (5 очков), на третьем — Томашевский (4), четвертое место делят Карякин и Свидлер (по 3), на шестой позиции находится Непомнящий (3), на седьмой — Инаркиев (2,5), на восьмой — Рязанцев (2). Турнир завершится 14 мая.