Чемпион мира Карлсен проведет шахматный тур с призовым фондом $1 млн
ТАСС, 14 мая. Действующий обладатель мировой короны норвежец Магнус Карлсен выступил организатором шахматного тура из пяти турниров, которые пройдут в
ТАСС, 14 мая. Действующий обладатель мировой короны норвежец Магнус Карлсен выступил организатором шахматного тура из пяти турниров, которые пройдут в
Общий призовой фонд тура составит $1 млн. В мае завершился ставший первым в туре супертурнир Magnus Carlsen Invitational ($250 тыс.), в котором принимали участие восемь шахматистов. Победителем стал Карлсен, обыгравший в финале американца Хикару Накамуру.
«Турнир получился достаточно интересным, мы получили хорошие отзывы от игроков, партнеров и зрителей. Так как проведение турниров по различным видам спорта при реальном участии пока невозможно, организация
Следующим турниром серии станет Lindores Abbey Rapid Challenge, который пройдет с 19 мая по 3 июня с участием 12 шахматистов, среди которых Карлсен, китайцы Дин Лижэнь, Вэй И и Юй Янъи, американцы Хикару Накамура и Уэсли Со, армянин Левон Аронян, поляк
Затем состоятся Online Chess Masters (20 июня — 5 июля) и Legends of Chess (21 июля — 5 августа), призовой фонд каждого из трех турниров составит $150 тыс. Тур завершится Грандфиналом с общим призовым фондом $300 тыс., который пройдет с 9 по 20 августа.