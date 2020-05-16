Костенюк и Карлсен лидируют после первого дня шахматного Мемориала Стейница

Источник: РИА "Новости"

В первый день прошло шесть туров, россиянка одержала пять побед и одну партию завершила вничью, набрав 5,5 очка. Второе место занимает китаянка Тань Чжунъи, имеющая в активе 4 очка, третьей идет ее соотечественница Лэй Тинцзе (3,5). Также в турнире принимают участие россиянка Екатерина Лагно, француженка Мари Себаг, болгарка Антоанета Стефанова, Жансая Абдумалик из Казахстана, немка Элизабет Петц, Сарасадат Хадемалшариех из Индии и перуанка Дейси Кори Тельо.

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В мужском зачете после шести партий лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, набравший 4 очка, второе место занимает китаец Бу Сянчжи (3,5), третье — Даниил Дубов (3,5). В турнире также участвуют россияне Петр Свидлер и Александр Грищук, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, американец Джеффри Сюн, украинец Антон Коробов, вьетнамец Ле Куанг Льем и испанец Давид Антон Гихарро.

Мемориал Стейница посвящен памяти первого официального чемпионат мира по шахматам Вильгельма Стейница. Соревнования завершатся 17 мая. Партии длятся по три минуты с добавлением двух секунд после каждого хода.