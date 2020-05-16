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11:46 (мск), источник: ТАСС

Костенюк и Карлсен лидируют после первого дня шахматного Мемориала Стейница

ТАСС, 16 мая. Российская шахматистка Александра Костенюк после стартового игрового дня занимает первое место в женском зачете онлайн-турнира по блицу в рамках Мемориала Стейница. В мужской части соревнований лидирует норвежец Магнус Карлсен.

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Источник: РИА "Новости"

В первый день прошло шесть туров, россиянка одержала пять побед и одну партию завершила вничью, набрав 5,5 очка. Второе место занимает китаянка Тань Чжунъи, имеющая в активе 4 очка, третьей идет ее соотечественница Лэй Тинцзе (3,5). Также в турнире принимают участие россиянка Екатерина Лагно, француженка Мари Себаг, болгарка Антоанета Стефанова, Жансая Абдумалик из Казахстана, немка Элизабет Петц, Сарасадат Хадемалшариех из Индии и перуанка Дейси Кори Тельо.

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В мужском зачете после шести партий лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, набравший 4 очка, второе место занимает китаец Бу Сянчжи (3,5), третье — Даниил Дубов (3,5). В турнире также участвуют россияне Петр Свидлер и Александр Грищук, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, американец Джеффри Сюн, украинец Антон Коробов, вьетнамец Ле Куанг Льем и испанец Давид Антон Гихарро.

Мемориал Стейница посвящен памяти первого официального чемпионат мира по шахматам Вильгельма Стейница. Соревнования завершатся 17 мая. Партии длятся по три минуты с добавлением двух секунд после каждого хода.

Победителем турнира станет шахматист, набравший больше всех очков. Если после 18 туров несколько лидирующих участников наберут равное количество баллов, то два спортсмена с лучшими дополнительными показателями проведут одну партию в «армагеддон». Шахматист, играющий белыми фигурами, получает пять минут на партию, а его соперник — четыре минуты. При этом белым обязательно нужно одержать победу, по итогам «армагеддона» определится победитель турнира.

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