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16:56 (мск), источник: ТАСС

Крамник и педагоги центра «Сириус» подготовили серию шахматных онлайн-уроков

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Владимир Крамник и педагоги центра «Сириус» подготовили для учеников серию онлайн-уроков, чтобы не прерывать шахматное образование во время пандемии. Об этом ТАСС рассказал сам Крамник.

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Источник: РИА "Новости"

Онлайн-занятия пройдут с 18 по 24 мая.

«Я не первый год веду шахматное направление в Сириусе. Мы записали серию онлайн-уроков, чтобы ребята не теряли времени, — сказал Крамник. — 60 часов методического материала, чтобы могли работать дома. Важно не прерывать шахматное образование».

Центр «Сириус» был открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом «Талант и успех» (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача «Сириуса» — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

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