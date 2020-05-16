Крамник и педагоги центра «Сириус» подготовили серию шахматных онлайн-уроков
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Владимир Крамник и педагоги центра «Сириус» подготовили для учеников серию
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Владимир Крамник и педагоги центра «Сириус» подготовили для учеников серию
«Я не первый год веду шахматное направление в Сириусе. Мы записали серию
Центр «Сириус» был открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом «Талант и успех» (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача «Сириуса» — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.