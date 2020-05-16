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22:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIDE: Турнир претендентов должен быть доигран в 2020 году

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) решил, что турнир претендентов должен быть доигран позднее в 2020 году, и ценит желание партнеров в Екатеринбурге остаться хозяином турнира, сообщается на сайте FIDE.

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Источник: Спорт РИА Новости

Заседание совета FIDE. которое прошло онлайн, состоялось 12 мая. Турнир претендентов, проходивший в марте в Екатеринбурге, был прерван после первого круга из-за коронавируса. После семи туров лидерство в турнире делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка. Турнир претендентов должен был завершиться 3 апреля, победитель сыграет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Совет отметил, что вторая часть турнира претендентов должна быть проведена позднее в этом году, и высоко оценил приверженность екатеринбургских организаторов к проведению этого мероприятия», — говорится в сообщении.

Совет FIDE также утвердил перенос шахматной олимпиады 2020 года на лето 2021 года. «Шахматная олимпиада пройдет в тех же местах в России (Москве и Ханты-Мансийске) в те же временные рамки, которые были обозначены в решении FIDE от 25 марта», — добавляется в сообщении.

Кроме того, совет FIDE попросил Федерацию шахмат Белоруссии до конца мая предоставить окончательный ответ властей страны по желанию провести шахматную олимпиаду 2022 года в Минске. В случае отрицательного ответа белорусской стороны, FIDE должен вновь открыть заявочный процесс на право принять олимпиаду-2022 на период трех месяцев.

Следующие онлайн-заседание совета FIDE состоится в июне.

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