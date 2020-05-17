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20:11 (мск), источник: ТАСС

Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла Мемориал Стейница

ТАСС, 17 мая. Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей Мемориала Стейница в женском зачете.

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Источник: ИТАР-ТАСС

10 участниц провели по 18 партий в блиц за три дня онлайн-турнира. В заключительный день Лагно одержала три победы, дважды сыграла вничью и один раз уступила.

Россиянка набрала 12 очков из 18 возможных, столько же в свой актив записала китаянка Лэй Тинцзе. Победитель турнира определялся в армагеддоне, где Лагно черными фигурами сумела обыграть китаянку.

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Далее в таблице расположились Жансая Абдумалик из Казахстана (11,5), россиянка Александра Костенюк (10,5), китаянка Тань Чжунъи (10), Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана (9), Антоанета Стефанова из Болгарии (9), француженка Мари Себаг (8,5), немка Элизабет Петц (4,5) и перуанка Дейси Кори Тельо (3).

Мемориал Стейница в мужском зачете завершится позднее в воскресенье.

Лагно выступает за Россию с 2014 года, до этого представляла Украину. Она является трехкратной чемпионкой мира по блицу (2010, 2018, 2019). В 2018 году уступила в финале чемпионата мира по классическим шахматам китаянке Цзюй Вэньцзюнь.

Мемориал Стейница посвящен памяти первого официального чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница.

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