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18 мая, источник: Vesti.kz

Жансая Абдумалик выиграла семь партий подряд и стала призеркой супер-турнира ФИДЕ

Он прошел в онлайн-формате.
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Казахстанка Жансая Абдумалик заняла третье место в женском супер-турнире, который был организован Международной федерацией шахмат (ФИДЕ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Онлайн-турнир проходил с 15 по 17 мая на игровой платформе Chess24 и был организован ФИДЕ в честь первого чемпиона мира Вильгельма Стейница. При этом на сайте Международной федерации отмечается, что игроков отбирал лично президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

В итоге в список среди женщин, помимо Жансаи Абдумалик, вошли экс-чемпионки мира: россиянка Александра Костенюк, китаянка Тан Чжуньи и болгарка Антоанета Стефанова, неоднократная чемпионка мира по рапиду и блицу Екатерина Лагно, чемпионка Китая Лей Тинцзе, а также сильнейшие шахматистки своих стран: Мари Себаг (Франция), Сарасадат Хадемальшарьех (Иран), Элизабет Петц (Германия) и Дейси Кори (Перу).

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Супер-турнир прошел в два круга с контролем 3 минуты + 2 секунды на каждый ход, начиная с первого. Каждый участник сыграл 18 партий.

В женской группе онлайн-турнира первого места удостоилась представительница России Катерина Лагно, а второй стала китаянка Лэй Тинцзе. Жансая Абдумалик набрала 11,5 очков и заняла третье место. При этом казахстанская шахматистка уступила лидерам всего пол-очка, а за два тура до окончания турнира она и вовсе лидировала и была близка к первой своей победе в таком престижном супер-турнире.

В рамках турнира Абдумалик выиграла семь партий подряд. При этом казахстанка обыграла серебряную призерку Лей Тинцзы, а с победительницей турнира Катей Лагно сыграла вничью. Также стоит отметить, что Жансая была самой молодой участницей турнира.

Также параллельно прошел и мужской онлайн-турнир. Призовой фонд турнира составлял 18 тысяч евро для мужского турнира (первый приз — 4500) и 12 тысяч евро для женского (первый приз — 3000). При этом за каждое очко победитель партии получал 100 евро, если он мужчина, и 70 евро, если женщина.

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