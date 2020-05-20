Карякин идет вторым после второго дня шахматного онлайн-турнира

Источник: РИА "Новости"

В турнире принимают участие 12 шахматистов: Магнус Карлсен (Норвегия), Дин Лижэнь, Вэй И, Юй Янъи (Китай), Хикару Накамура, Уэсли Со (оба — США), Левон Аронян (Армения), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Алиреза Фируджа (Иран, выступает под флагом Международной шахматной федерации), Карякин, Александр Грищук и Даниил Дубов (все — Россия).

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По итогам двух игровых дней шахматисты провели по восемь партий, лидирует в таблице Накамура, набравший 5,5 балла. Столько же в активе Карякина, который уступает американцу по дополнительным показателям. Следом располагаются Карлсен, Со (оба — по 4,5), Аронян, Грищук, Юй Янъи, Дин Лижэнь (все — по 4), Дуда, Дубов (оба — по 3,5), Фируджа и Вэй И (оба — по 3).

В заключительный день кругового турнира шахматисты сыграют по три партии. Первая восьмерка выйдет в плей-офф (серии до двух побед), победитель которого сыграет в Гранд-финале серии турниров, организованных Карлсеном.