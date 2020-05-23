Накамура победил Ароняна в первом матче ¼ финала шахматного турнира
Американец Хикару Накамура одержал победу над армянином Левоном Ароняном в первом матче ¼ финала в элитном шахматном
Американец Хикару Накамура одержал победу над армянином Левоном Ароняном в первом матче ¼ финала в элитном шахматном
В другой четвертьфинальной паре китаец Юй Янъи победил своего соотечественника Дин Лижэня в первом матче.
Вторые матчи в данных парах состоятся 25 мая. В воскресенье пройдут первые матчи в парах Даниил Дубов — Сергей Карякин (оба — Россия) и Магнус Карлсен (Норвегия) — Уэсли Со (США).