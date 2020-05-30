Накамура победил Карлсена и сыграет с Дубовым в финале онлайн-турнира
Американский гроссмейстер Хикару Накамура нанес поражение чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в полуфинале
Американский гроссмейстер Хикару Накамура нанес поражение чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в полуфинале
Накамура победил Карлсена в армагеддоне, по итогам четырех партий была зафиксирована ничья. Ранее соперники обменялись победами.
Соперником Накамуры в финальном противостоянии будет россиянин Даниил Дубов, который ранее выиграл у китайца Дин Лижэня.
Соревнования проходят с 19 мая по 3 июня. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов, приз за первое место — 45 тысяч долларов.