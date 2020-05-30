Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Фортуна Д
50
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо Мн
Шахтер С
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Белшина
Славия М
23
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Аугсбург
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Хоффенхайм
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Вердер
01
Все события
Фоторепортажи
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
21:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Накамура победил Карлсена и сыграет с Дубовым в финале онлайн-турнира

Американский гроссмейстер Хикару Накамура нанес поражение чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в полуфинале онлайн-турнира по быстрым шахматам.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Накамура победил Карлсена в армагеддоне, по итогам четырех партий была зафиксирована ничья. Ранее соперники обменялись победами.

Соперником Накамуры в финальном противостоянии будет россиянин Даниил Дубов, который ранее выиграл у китайца Дин Лижэня.

Соревнования проходят с 19 мая по 3 июня. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов, приз за первое место — 45 тысяч долларов.

 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Видео с 'неловким моментом' Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
АПЛ: «Ливерпуль» не будет играть дома до оформления чемпионства
«Шальке» проиграл в четвертый раз, «Герта» рвется в еврокубки
Очень странное вручение Кубка Австрии «Зальцбургу» (видео)
«Локомотив» отказался от намерения приобрести Кокорина
Скандал в UFC. Дана Уайт и Джон Джонс сильно поругались
Хотели уехать, но нельзя. Русские, чьи контракты заморозила НХЛ
«Спартак» отверг возвращение опального капитана Глушакова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь