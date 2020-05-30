Накамура победил Карлсена и сыграет с Дубовым в финале онлайн-турнира

Источник: Спорт РИА Новости

Накамура победил Карлсена в армагеддоне, по итогам четырех партий была зафиксирована ничья. Ранее соперники обменялись победами.

Соперником Накамуры в финальном противостоянии будет россиянин Даниил Дубов, который ранее выиграл у китайца Дин Лижэня.