Голландский шахматист потроллил американца русским мемом

Источник: РИА "Новости"

Свой пост 25-летний голландский гроссмейстер адресовал другому шахматисту, американцу Хикару Накамуре, который обыграл на элитном онлайн-турнире по быстрым шахматам чемпиона мира Магнуса Карлсена. После победы над Карлсеном 32-летний Накамура отметил, что старался придерживаться плана игры и занимать правильные позиции на игровой доске.

«С самого начала у меня была какая-то тактика, и я её придерживался», — написал Гири на русском языке в ответ на комментарий своего коллеги.

Отметим, что эта фраза из 7-секундного видеоролика, в котором журналист задал вопрос российскому наезднику Александру Несяеву. Репортаж был снят в Москве еще летом 2015 года. Видео стало популярным только через год после того, как его в своем микроблоге в Twitter опубликовал телеведущий Иван Ургант. Он окрестил его самым лучшим интервью, которое когда-либо видел.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aHLfyWfeATk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.