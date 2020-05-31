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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голландский шахматист потроллил американца русским мемом

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Голландский шахматист Аниш Гири отметился шутливым комментарием в социальной сети Twitter, имеющим отсылку к популярному в России мему.

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Источник: РИА "Новости"

Свой пост 25-летний голландский гроссмейстер адресовал другому шахматисту, американцу Хикару Накамуре, который обыграл на элитном онлайн-турнире по быстрым шахматам чемпиона мира Магнуса Карлсена. После победы над Карлсеном 32-летний Накамура отметил, что старался придерживаться плана игры и занимать правильные позиции на игровой доске.

«С самого начала у меня была какая-то тактика, и я её придерживался», — написал Гири на русском языке в ответ на комментарий своего коллеги.

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Отметим, что эта фраза из 7-секундного видеоролика, в котором журналист задал вопрос российскому наезднику Александру Несяеву. Репортаж был снят в Москве еще летом 2015 года. Видео стало популярным только через год после того, как его в своем микроблоге в Twitter опубликовал телеведущий Иван Ургант. Он окрестил его самым лучшим интервью, которое когда-либо видел.

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Накамура в четверг проиграл Карслену в первом поединке полуфинала. Однако в пятницу и субботу американец одержал победы над своим соперником и вышел в финал престижных соревнований. Его соперником в решающем противостоянии станет россиянин Даниил Дубов, ранее выигравший у китайца Дин Лижэня.

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