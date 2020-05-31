Голландский шахматист потроллил американца русским мемом
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Голландский шахматист Аниш Гири отметился шутливым комментарием в социальной сети Twitter, имеющим отсылку к популярному в России мему.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Голландский шахматист Аниш Гири отметился шутливым комментарием в социальной сети Twitter, имеющим отсылку к популярному в России мему.
Свой пост 25-летний голландский гроссмейстер адресовал другому шахматисту, американцу Хикару Накамуре, который обыграл на элитном
«С самого начала у меня была
Отметим, что эта фраза из 7-секундного видеоролика, в котором журналист задал вопрос российскому наезднику Александру Несяеву. Репортаж был снят в Москве еще летом 2015 года. Видео стало популярным только через год после того, как его в своем микроблоге в Twitter опубликовал телеведущий Иван Ургант. Он окрестил его самым лучшим интервью, которое
Накамура в четверг проиграл Карслену в первом поединке полуфинала. Однако в пятницу и субботу американец одержал победы над своим соперником и вышел в финал престижных соревнований. Его соперником в решающем противостоянии станет россиянин Даниил Дубов, ранее выигравший у китайца Дин Лижэня.