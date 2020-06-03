Даниил Дубов выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам

Источник: РИА "Новости"

В понедельник и вторник финалисты обменялись победами в первых двух матчах финала, победитель турнира определялся в решающем матче в среду. Каждый матч состоит из четырех партий, если один из шахматистов не добивается досрочной победы. Первая партия в среду завершилась ничьей, после этого Дубов и Накамура обменялись победами черными фигурами во второй и третьей партиях, в четвертой партии вновь была зафиксирована ничья. Победитель турнира определился в «армагеддоне», в котором сильнее оказался Дубов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d812cd54fdb34ebf385a" data-vnd="d812cd54fdb34ebf385a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d812cd54fdb34ebf385a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнире стартовали 12 шахматистов: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Дин Лижэнь, Вэй И, Юй Янъи (все — Китай), Накамура, Уэсли Со (оба — США), Левон Аронян (Армения), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Алиреза Фируджа (Иран, выступает под флагом Международной шахматной федерации), Сергей Карякин, Александр Грищук и Дубов (все — Россия). По итогам круговой части восемь лучших игроков вышли в плей-офф, из борьбы выбыли Грищук, Фируджа, Дуда и Вэй И.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. — второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал сам норвежец. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.