Даниил Дубов выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам
ТАСС, 3 июня. Российский гроссмейстер Даниил Дубов стал победителем турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge, обыграв в финале американца Хикару Накамуру. Турнир проводился в
ТАСС, 3 июня. Российский гроссмейстер Даниил Дубов стал победителем турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge, обыграв в финале американца Хикару Накамуру. Турнир проводился в
В понедельник и вторник финалисты обменялись победами в первых двух матчах финала, победитель турнира определялся в решающем матче в среду. Каждый матч состоит из четырех партий, если один из шахматистов не добивается досрочной победы. Первая партия в среду завершилась ничьей, после этого Дубов и Накамура обменялись победами черными фигурами во второй и третьей партиях, в четвертой партии вновь была зафиксирована ничья. Победитель турнира определился в «армагеддоне», в котором сильнее оказался Дубов.
В турнире стартовали 12 шахматистов: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Дин Лижэнь, Вэй И, Юй Янъи (все — Китай), Накамура, Уэсли Со (оба — США), Левон Аронян (Армения),
Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. — второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал сам норвежец. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и
24-летний Дубов получил звание гроссмейстера в 2011 году. В 2018 году он выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам, а на чемпионате мира по блицу в 2016 году занял третье место.