Белорусские шашисты выиграли у команды Украины в матчевой онлайн-встрече
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашисты победили соперников из Украины в матчевой
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашисты победили соперников из Украины в матчевой
Состязания прошли по 100-клеточным шашкам в формате двух туров 12 на 12. Белорусы выиграли со счетом 25:23.
В недавней матчевой
Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов в матчевой
Как отметили в Белорусской федерации шашек, матчевые встречи проводились во время подготовки к Кубку наций, который начнется в середине июня.