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4 июня, источник: БЕЛТА

Белорусские шашисты выиграли у команды Украины в матчевой онлайн-встрече

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашисты победили соперников из Украины в матчевой онлайн-встрече, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

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Состязания прошли по 100-клеточным шашкам в формате двух туров 12 на 12. Белорусы выиграли со счетом 25:23.

В недавней матчевой онлайн-встрече белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27.

Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов в матчевой онлайн-встречеВ первом туре спортсмены завершили партии вничью со счетом 12:12. Во втором туре сильнее оказалась сборная Нидерландов — 15:9.

Как отметили в Белорусской федерации шашек, матчевые встречи проводились во время подготовки к Кубку наций, который начнется в середине июня.

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