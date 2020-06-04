Белорусские шашисты выиграли у команды Украины в матчевой онлайн-встрече

Состязания прошли по 100-клеточным шашкам в формате двух туров 12 на 12. Белорусы выиграли со счетом 25:23.

В недавней матчевой онлайн-встрече белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27.

Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов в матчевой онлайн-встречеВ первом туре спортсмены завершили партии вничью со счетом 12:12. Во втором туре сильнее оказалась сборная Нидерландов — 15:9.