Белорусские шашисты не пробились в ½ финала международного онлайн-турнира

Групповой этап успешно преодолели все три белорусские команды. До ¼ финала дошла лишь команда минской СДЮШОР в составе Яны Якубович, Дмитрия Немеца, Полины Петрусевой и Ивана Трубникова. Из восьми игр семь завершились вничью. Тем не менее нидерландский спортсмен Рул Бумстра в решающей партии во втором раунде обыграл белоруску Яну Якубович, принеся на этом этапе победу своему клубу.