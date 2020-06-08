Белорусские шашисты не пробились в ½ финала международного онлайн-турнира
8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены не смогли пробиться в ½ финала международного
8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены не смогли пробиться в ½ финала международного
Групповой этап успешно преодолели все три белорусские команды. До ¼ финала дошла лишь команда минской СДЮШОР в составе Яны Якубович, Дмитрия Немеца, Полины Петрусевой и Ивана Трубникова. Из восьми игр семь завершились вничью. Тем не менее нидерландский спортсмен Рул Бумстра в решающей партии во втором раунде обыграл белоруску Яну Якубович, принеся на этом этапе победу своему клубу.
В соревнованиях принимают участие 29 команд из Беларуси, Бельгии, Италии, Латвии, Нидерландов и Польши.
В недавних матчевых
Как отметили в Белорусской федерации шашек, матчевые встречи проводились во время подготовки к Кубку наций, который начнется в середине июня.