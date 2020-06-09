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14:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Космонавт Иванишин на МКС сыграл вничью в шахматы с Карякиным

Российский космонавт Анатолий Иванишин, летающий на Международной космической станции, сыграл вничью в шахматы с титулованным российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.

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Источник: Спорт РИА Новости

Трансляция шахматного матча между бортом МКС и Землей велась на странице Московского музея космонавтики в «ВКонтакте».

Первый ход сделал Иванишин — пешкой е2-е4. Как позже пошутил космонавт Иван Вагнер, также находящийся на МКС, американские астронавты стояли за камерой и подсказывали ходы россиянам, при этом болея за них.

После непродолжительной партии Карякин предложил Иванишину ничью, космонавт был не против. «Это большая честь для нас не проиграть гроссмейстеру», — заметил Иванишин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже Карякин сказал, что поединок был острым и «человеческий мозг очень хорошо функционирует в космосе».

Матч состоялся полвека спустя первой шахматной партии «Космос-Земля», сыгранной 9 июня 1970 года между космонавтами Андрияном Николаевым и Виталием Севастьяновым на борту космического корабля «Союз-9» и руководителем подготовки советских космонавтов Николаем Каманиным и космонавтом Виктором Горбатко на Земле.

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