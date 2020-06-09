Космическая ничья. Космонавты на МКС сыграли в шахматы с Карякиным

Источник: РИА "Новости"

Матч проходил на двух площадках — в МКС и главном зале московского Музея космонавтики. С Земли в игре принимал участие Карякин, из космоса — Герой Российской Федерации, награжденный орденом «За заслуги перед отечеством» Анатолий Иванишин и космонавт Иван Вагнер. Прямой эфир с комментариями на русском и английском языках был организован Федерацией шахмат России (ФШР), Роскосмосом и столичным Музеем космонавтики.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc632faf1337f53edaa5" data-vnd="bc632faf1337f53edaa5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc632faf1337f53edaa5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Право первого хода было предоставлено космическому экипажу. По словам Иванишина, день для него и Вагнера стал особенным. «Сегодня ровно два месяца с того момента, как мы отправились на МКС», — сказал он во время прямого включения до начала игры. Оба отправились в космос 9 апреля в составе экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-16».

Матч «Космос — Земля» стал вторым в нынешнем формате в истории шахмат, сыгранным с участием находящимися в полете космонавтами. Впервые это случилось 9 июня 1970 года, тогда в матче участвовали только космонавты, многие из которых, по воспоминанию 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, играли в шахматы в свободное время.

По словам Карпова, шахматы тогда могли быть отдушиной, повышать настроение и были формой интеллектуального досуга.

Космос тогда представляли экипаж советского космического корабля «Союз-9» в составе летчика-космонавта Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова, Землю — руководитель подготовки космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и летчик-космонавт Виктор Горбатко. Вел трансляцию летчик-космонавт Валерий Быковский.

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«Сергею надо больше тренироваться»

Полвека назад партия проводилась в день отдыха экипажа и шла около шести часов. Связь осуществлялась по радио, обмен ходами происходил при прохождении корабля над территорией СССР. Нынешняя партия началась в 12:30 мск ходом космонавтов е2-е4, длилась чуть более 15 минут и завершилась вничью. В трансляции в социальной сети «ВКонтакте» ее посмотрели более 800 тыс. человек.

«Давно так не волновался, когда ты играешь с космосом, не знаешь, что ожидать, — сказал Карякин. — Партия была интересная, но достаточно корректная. Закономерная ничья, человеческий мозг хорошо функционирует [в условиях невесомости]. Я не поддавался в игре: была интересная борьба, острый вариант, соперники неплохо готовы, хорошо играли».

Исторический матч был 50 лет назад, цель той игры — с помощью шахмат проверить влияние невесомости на интеллектуальные способности человека. Андрей Филатов президент Федерации шахмат России

Свое мнение об уровне Карякина, последним большим успехом которого является победа на прошлогоднем командном чемпионате мира, высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. «Исторический матч был 50 лет назад, цель той игры — с помощью шахмат проверить влияние невесомости на интеллектуальные способности человека, — сказал Филатов. — Сегодня же мы занимаемся популяризацией шахмат и гордимся, что у нас такие умные космонавты. И думаю, что Сергею надо больше тренироваться — это показал матч с орбитой».

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«Конечно, болельщикам Карякина из-за ничьей расстраиваться не стоит — это товарищеский матч, а не чемпионат мира. Здесь дело не в победе или проигрыше, а в популяризации шахмат, и с этой точки зрения это хорошее, интересное дело. Шахматы в космосе — это символично, а уж когда играют такие знаменитые шахматисты и космонавты — тем более», — подчеркнул первый вице-спикер Госдумы, вице-президент ФШР Александр Жуков.

Иванишин после окончания игры в шутку сравнил себя с Остапом Бендером. «Те слова, которые мы слышали о Сергее Карякине, пробудили в моей памяти воспоминания об одной очень популярной среди шахматистов книге. В ней описана интересная бизнес-идея, где человек, выдающий себя за гроссмейстера, проводил сеансы одновременной игры за небольшие деньги. Я думаю, тот факт, что мы не проиграли чемпиону мира [по быстрым шахматам и блицу], позволит мне, когда я выйду на пенсию, вернуться к этой бизнес-идее и извлечь из нее какую-то выгоду», — отметил он.