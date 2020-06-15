Магнус Карлсен выиграл онлайн-турнир Clutch Chess International

Источник: РИА "Новости"

Турнир с восемью участниками проходил по олимпийской системе. Матчи состояли из 12 партий в рапид. Контроль времени — 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за ход. Россиянин Александр Грищук уступил в первом раунде армянину Левону Ароняну со счетом 10:8.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b225baa18e5ba0ac6a60" data-vnd="b225baa18e5ba0ac6a60" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b225baa18e5ba0ac6a60" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В финальном матче норвежец обыграл американца Фабиано Каруану со счетом 9,5:8,5. Финал проходил на протяжении двух дней. На пути к победе норвежец оказался сильнее американца Джеффри Сюна и Ароняна. Каруана переиграл Леньера Домингеса Переса и Уэсли Со, представляющих США.

Призовой фонд соревнований составлял $265 тыс. Карлсен получит $75 тыс.