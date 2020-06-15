Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал Сосьедад
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
14.06
Шальке-04
Байер
11
Футбол. Зарубежный
14.06
БАТЭ
Шахтер С
22
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал
Эйбар
31
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
10:18 (мск), источник: ТАСС

Магнус Карлсен выиграл онлайн-турнир Clutch Chess International

ТАСС, 15 июня. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем онлайн-турнира Clutch Chess International.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Турнир с восемью участниками проходил по олимпийской системе. Матчи состояли из 12 партий в рапид. Контроль времени — 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за ход. Россиянин Александр Грищук уступил в первом раунде армянину Левону Ароняну со счетом 10:8.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финальном матче норвежец обыграл американца Фабиано Каруану со счетом 9,5:8,5. Финал проходил на протяжении двух дней. На пути к победе норвежец оказался сильнее американца Джеффри Сюна и Ароняна. Каруана переиграл Леньера Домингеса Переса и Уэсли Со, представляющих США.

Призовой фонд соревнований составлял $265 тыс. Карлсен получит $75 тыс.

Карлсен — 16-й чемпион мира по шахматам, первый в истории абсолютный чемпион мира (победитель в трех категориях: классические шахматы, рапид и блиц). Норвежец является самым молодым шахматистом, возглавившим рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), поднявшись на первую строчку в возрасте 19 лет и одного месяца.

Читайте также
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Моуриньо хочет подписать в «Тоттенхэм» защитника ПСЖ
В бой идут одни старики. Боксеры, вернувшиеся на ринг пожилыми
Участник двух ЧМ по футболу умер из-за коронавируса
Мхитаряна хотят сделать частью громкой сделки «Арсенала»
Целая команда 30-летних игроков не может найти работу в КХЛ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Скончался легендарный нападающий ХК «Трактор»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь