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22 июня, источник: Vesti.kz

Бибисара Асаубаева на турнире со 172 участницами квалифицировалась на мировой чемпионат по быстрым шахматам

Она присоединилась к Жансае Абдумалик.
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Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала участницей крупного мирового онлайн-турнира по быстрым шахматам. Это стало возможным после успешного выступления на отборочном этапе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпионат стартовал 18 июня с квалификационной части. Каждый день вплоть до 23 июня в рамках турнира проводятся отборочные соревнования. По итогам каждого из них две лучшие шахматистки становятся участницами непосредственно Гран-при состязаний. Всего запланировано шесть этапов, позволяющих завоевать квоты.

Асаубаева успешно представила страну на четвертом этапе. На участие в нем было подано 172 заявки. По итогам девяти предварительных раундов Бибисара вошла в число восьми лучших шахматисток. Это в свою очередь позволило ей биться за путевку уже в плей-офф.

Здесь Бибисара выбила сначала Вайшали Рамешбабу из Индии, а уже в решающем полуфинале в тяжелом противостоянии справилась с натиском россиянки Елены Томиловой. Также участницей Гран-при мирового турнира стала и россиянка Ольга Гиря, обыгравшая в своей ½ финала болгарку Антуанету Стефанову.

При этом 16-летняя Бибисара Асаубаева стала мужским международным мастером.

Стоит отметить, что помимо отбора напрямую, участницами основного раунда мирового турнира под эгидой FIDE стали девять шахматисток, среди которых казахстанка Жансая Абдумалик.

Гран-при, который стартует 24 июня, станет третьим этапом соревнований. Решающим раундом будет суперфинал, в котором сразятся две лучшие спортсменки.

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