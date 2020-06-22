Белорусские шашисты обыграли команды Нидерландов и Эстонии в первом туре Кубка наций
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли первые состязания
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли первые состязания
Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD).
В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выйдут в
В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяют 14 участников
Второй тур соревнований пройдет 27 июня.
Совсем недавно проводились матчевые встречи, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины — 25:23.