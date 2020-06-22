Белорусские шашисты обыграли команды Нидерландов и Эстонии в первом туре Кубка наций

Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD).

В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выйдут в плей-офф. В первом туре белорусская команда в составе Дарьи Федорович, Яны Якубович, Виктории Николаевой, Полины Петрусевой обыграла сборную Нидерландов со счетом 6:2.

В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяют 14 участников плей-офф. Белорусская команда, которая в первом туре была представлена Андреем и Владиславом Валюками, Сергеем Носевичем и Владиславом Сплендером, взяла верх над сборной Эстонии — 7:1.

Второй тур соревнований пройдет 27 июня.