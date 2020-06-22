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22 июня, источник: БЕЛТА

Белорусские шашисты обыграли команды Нидерландов и Эстонии в первом туре Кубка наций

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли первые состязания онлайн-турнира Кубка наций, сыграв против команд Нидерландов и Эстонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

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Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD).

В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выйдут в плей-офф. В первом туре белорусская команда в составе Дарьи Федорович, Яны Якубович, Виктории Николаевой, Полины Петрусевой обыграла сборную Нидерландов со счетом 6:2.

В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяют 14 участников плей-офф. Белорусская команда, которая в первом туре была представлена Андреем и Владиславом Валюками, Сергеем Носевичем и Владиславом Сплендером, взяла верх над сборной Эстонии — 7:1.

Второй тур соревнований пройдет 27 июня.

Совсем недавно проводились матчевые встречи, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины — 25:23.

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