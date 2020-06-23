Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дженоа
Парма
02
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Хетафе
11
Футбол. Зарубежный
20:30
СПАЛ
Кальяри
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Наполи
02
Футбол. Зарубежный
20:00
Лестер
Брайтон & Хоув
00
Все события
Фоторепортажи
12Девушки с овальным мячом из СССР: красота и мощь
15Первая победа Николича
22:39 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий вышел в четвертьфинал шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

ТАСС, 23 июня. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место в группе B по итогам десяти партий турнира по быстрым шахматам Chessable Masters и вышел в четвертьфинал. Соревнования в режиме онлайн организовал норвежец Магнус Карлсен.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В первых пяти партиях Непомнящий обыграл азербайджанца Теймура Раджабова, сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем, французом Максимом Вашье-Лагравом и голландцем Анишем Гири и проиграл американцу Фабиано Каруане. Во вторник россиянин победил Каруану и Вашье-Лаграва, сыграл вничью с Раджабовым и Гири, а также проиграл Дин Лижэню.

Первое место по итогам второго дня в группе B занял Гири, набравший шесть очков. За ними в таблице расположились Дин Лижэнь и Непомнящий (оба — по 5,5 очка), Каруана (5), Раджабов (4,5) и Вашье-Лаграв (3,5). Первые четыре игрока продолжат выступление в ¼ финала. Ранее из группы А в четвертьфинал вышли Карлсен, россияне Владислав Артемьев и Александр Грищук, а также американец Хикару Накамура.

Четвертьфиналы пройдут с 25 по 29 июня, полуфиналы — 30 июня — 2 июля, финал — 3—5 июля.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. — второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Игроки проводят по десять партий в группе, четыре сильнейших выходят в четвертьфинал. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.

 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
3,5 года Гончаренко в Москве – главное, чем он запомнился
Стали известны подробности контракта звезды ЦСКА с «Кайратом»
«Атлетико» одержал победу в выездном матче примеры
Как Балотелли вернулся в Италию и похоронил свою карьеру
Кикнадзе мечтает о чемпионстве и евровесне. Ему мешал Семин
В РПЛ назвали несправедливым решение о матче «Сочи» — «Ростов»
«Наполи» обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь