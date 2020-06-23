Непомнящий вышел в четвертьфинал шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

Источник: РИА "Новости"

В первых пяти партиях Непомнящий обыграл азербайджанца Теймура Раджабова, сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем, французом Максимом Вашье-Лагравом и голландцем Анишем Гири и проиграл американцу Фабиано Каруане. Во вторник россиянин победил Каруану и Вашье-Лаграва, сыграл вничью с Раджабовым и Гири, а также проиграл Дин Лижэню.

Первое место по итогам второго дня в группе B занял Гири, набравший шесть очков. За ними в таблице расположились Дин Лижэнь и Непомнящий (оба — по 5,5 очка), Каруана (5), Раджабов (4,5) и Вашье-Лаграв (3,5). Первые четыре игрока продолжат выступление в ¼ финала. Ранее из группы А в четвертьфинал вышли Карлсен, россияне Владислав Артемьев и Александр Грищук, а также американец Хикару Накамура.

Четвертьфиналы пройдут с 25 по 29 июня, полуфиналы — 30 июня — 2 июля, финал — 3—5 июля .