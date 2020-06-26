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16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Каспаров раскритиковал СМИ, назвавшее шахматы расистской игрой

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выступил с критикой Австралийской радиовещательной корпорации (ABC), которая посчитала шахматы расистской игрой.

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Источник: AP 2020

Ранее ABC проводила расследование о шахматах. Журналисты корпорации звонили различным игрокам и задавали им вопрос: «Являются ли шахматы расистским видом спорта из-за того, что белые фигуры ходят первыми?».

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«Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы расистская, то пожалуйста, играйте в Го. Там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо, тратя деньги налогоплательщиков на такие “расследования”», — написал Каспаров в своем аккаунте в Twitter.

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С конца мая во многих крупных американских городах проходили протесты и беспорядки, связанные с расистским скандалом, вызванным гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.

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