Каспаров раскритиковал СМИ, назвавшее шахматы расистской игрой

Источник: AP 2020

Ранее ABC проводила расследование о шахматах. Журналисты корпорации звонили различным игрокам и задавали им вопрос: «Являются ли шахматы расистским видом спорта из-за того, что белые фигуры ходят первыми?».

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«Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы расистская, то пожалуйста, играйте в Го. Там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо, тратя деньги налогоплательщиков на такие “расследования”», — написал Каспаров в своем аккаунте в Twitter.