Росконгресс и FIDE проведут сессию «Шахматы после COVID-19» 29 июня
В мероприятии, которое пройдет в
В мероприятии, которое пройдет в
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сессия «Шахматы после COVID-19» пройдет 29 июня, мероприятие проведут фонд «Росконгресс» и Международная шахматная федерация (FIDE). Об этом ТАСС сообщили в
Мероприятие пройдет в
«Поговорим о последних тенденциях в мире шахмат, инициативах FIDE по развитию шахмат в онлайне и о взрывном росте интереса к игре в период пандемии, обсудим постепенное возвращение
Также в мероприятии примут участие исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский, ректор РГСУ Наталья Починок, депутат Государственной думы Алихан Харсиев, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов и директор по развитию и стратегическому партнерству «Одноклассников» Александр Володин.
Шахматный турнир Roscongress Cup, организуемый фондом «Росконгресс», традиционно входит в спортивную программу Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума во Владивостоке и Российского инвестиционного форума в Сочи.