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12:54 (мск), источник: ТАСС

Росконгресс и FIDE проведут сессию «Шахматы после COVID-19» 29 июня

В мероприятии, которое пройдет в онлайн-формате, примут участие президент FIDE Аркадий Дворкович и 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сессия «Шахматы после COVID-19» пройдет 29 июня, мероприятие проведут фонд «Росконгресс» и Международная шахматная федерация (FIDE). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, в нем примут участие президент FIDE Аркадий Дворкович и 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

«Поговорим о последних тенденциях в мире шахмат, инициативах FIDE по развитию шахмат в онлайне и о взрывном росте интереса к игре в период пандемии, обсудим постепенное возвращение офлайн-турниров, перспективы и пользу введения шахмат в систему образования, наследие крупнейших соревнований и другие актуальные темы, — сказал Дворкович. — Мы давние партнеры с фондом “Росконгресс” по проведению шахматных гостиных и других спортивных проектов на крупнейших экономических форумах и сейчас продолжаем взаимодействие в виртуальной среде».

Также в мероприятии примут участие исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский, ректор РГСУ Наталья Починок, депутат Государственной думы Алихан Харсиев, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов и директор по развитию и стратегическому партнерству «Одноклассников» Александр Володин.

Шахматный турнир Roscongress Cup, организуемый фондом «Росконгресс», традиционно входит в спортивную программу Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума во Владивостоке и Российского инвестиционного форума в Сочи.

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