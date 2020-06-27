Росконгресс и FIDE проведут сессию «Шахматы после COVID-19» 29 июня

«Поговорим о последних тенденциях в мире шахмат, инициативах FIDE по развитию шахмат в онлайне и о взрывном росте интереса к игре в период пандемии, обсудим постепенное возвращение офлайн-турниров, перспективы и пользу введения шахмат в систему образования, наследие крупнейших соревнований и другие актуальные темы, — сказал Дворкович. — Мы давние партнеры с фондом “Росконгресс” по проведению шахматных гостиных и других спортивных проектов на крупнейших экономических форумах и сейчас продолжаем взаимодействие в виртуальной среде».