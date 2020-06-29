Матч за шахматную корону будет перенесен на 2021 год
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил, что матч за титул чемпиона мира по шахматам, скорее всего, будет перенесен на 2021 год.
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил, что матч за титул чемпиона мира по шахматам, скорее всего, будет перенесен на 2021 год.
В нем сойдутся действующий обладатель шахматной короны Магнус Карлсен и победитель турнира претендентов. Турнир должен был пройти с 15 марта по 5 апреля в Екатеринбурге, но был прерван
— До сентября у нас в основном все активности будут онлайн. И главное после завершения женского турнира — это Шахматная олимпиада, которая также будет онлайн, — цитирует ТАСС Дворковича. — Напомню, олимпиада в этом году должна была пройти в
— Но стремиться будете.
— Да, будем стремиться. Процентов 70 стран будет участвовать. Олимпиада будет длиться практически месяц. А дальше, действительно, мы твердо намерены осенью провести вторую часть турнира претендентов. Основной вариант локации остается прежним — Екатеринбург. Но если те ограничения, которые есть сейчас, и эпидемиологическая ситуация не позволят именно в этом городе это сделать, то будем рассматривать другие места проведения.
Матч на первенство мира практически наверняка будет перенесен на следующий год в связи со всеми событиями. Неформально об этом мы уже говорили, формальное решение, думаю, будет принято в ближайшее время. Мы обсуждаем различные варианты — и весна, и осень, но объявим обо всем позднее.