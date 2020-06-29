Матч за шахматную корону будет перенесен на 2021 год

Источник: Спорт-Экспресс

В нем сойдутся действующий обладатель шахматной короны Магнус Карлсен и победитель турнира претендентов. Турнир должен был пройти с 15 марта по 5 апреля в Екатеринбурге, но был прерван из-за пандемии коронавиурса. После семи сыгранных матчей лидировали француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий (по 4,5 очка).

— До сентября у нас в основном все активности будут онлайн. И главное после завершения женского турнира — это Шахматная олимпиада, которая также будет онлайн, — цитирует ТАСС Дворковича. — Напомню, олимпиада в этом году должна была пройти в Ханты-Мансийске и Москве, мы перенесли ее на следующий год. А в этом году проведем онлайн-олимпиаду, и через два-три дня уже начнется регистрация сборных на турнир. Хотим, чтобы в турнире приняли участие почти все команды мира — у нас 195 членов FIDE. Не знаю, получится ли все 195 команд вовлечь…

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— Но стремиться будете.

— Да, будем стремиться. Процентов 70 стран будет участвовать. Олимпиада будет длиться практически месяц. А дальше, действительно, мы твердо намерены осенью провести вторую часть турнира претендентов. Основной вариант локации остается прежним — Екатеринбург. Но если те ограничения, которые есть сейчас, и эпидемиологическая ситуация не позволят именно в этом городе это сделать, то будем рассматривать другие места проведения.