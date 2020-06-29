Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
28.06
Наполи
СПАЛ
31
Футбол. Зарубежный
28.06
Сассуоло
Верона
33
Футбол. Зарубежный
28.06
Парма
Интер
12
Футбол. Зарубежный
28.06
Эспаньол
Реал
01
Все события
Фоторепортажи
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
10«Реал» победил «Валенсию»
16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч за шахматную корону будет перенесен на 2021 год

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил, что матч за титул чемпиона мира по шахматам, скорее всего, будет перенесен на 2021 год.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В нем сойдутся действующий обладатель шахматной короны Магнус Карлсен и победитель турнира претендентов. Турнир должен был пройти с 15 марта по 5 апреля в Екатеринбурге, но был прерван из-за пандемии коронавиурса. После семи сыгранных матчей лидировали француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий (по 4,5 очка).

— До сентября у нас в основном все активности будут онлайн. И главное после завершения женского турнира — это Шахматная олимпиада, которая также будет онлайн, — цитирует ТАСС Дворковича. — Напомню, олимпиада в этом году должна была пройти в Ханты-Мансийске и Москве, мы перенесли ее на следующий год. А в этом году проведем онлайн-олимпиаду, и через два-три дня уже начнется регистрация сборных на турнир. Хотим, чтобы в турнире приняли участие почти все команды мира — у нас 195 членов FIDE. Не знаю, получится ли все 195 команд вовлечь…

Во время загрузки произошла ошибка.

— Но стремиться будете.

— Да, будем стремиться. Процентов 70 стран будет участвовать. Олимпиада будет длиться практически месяц. А дальше, действительно, мы твердо намерены осенью провести вторую часть турнира претендентов. Основной вариант локации остается прежним — Екатеринбург. Но если те ограничения, которые есть сейчас, и эпидемиологическая ситуация не позволят именно в этом городе это сделать, то будем рассматривать другие места проведения.

Матч на первенство мира практически наверняка будет перенесен на следующий год в связи со всеми событиями. Неформально об этом мы уже говорили, формальное решение, думаю, будет принято в ближайшее время. Мы обсуждаем различные варианты — и весна, и осень, но объявим обо всем позднее.

 Известный комментатор назвал идиотской отмену гола «Спартака» в матче с «Уфой»
Несбитый летчик. Мамаев — снова топ
Как вносили поправки в главный закон российского футбола
СМИ: Тренер ФК «Барселона» покинет команду по окончании сезона
Исполнилось 100 лет названию клуба «Реал Мадрид»
Последний шанс: оставит ли Тедеско Гулиева в «Спартаке»
Олимпиада в Токио может не состояться из-за протестов жителей
«Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний Роспотребнадзора
Журналист: «Юве» имени Сарри родится только после ухода Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь