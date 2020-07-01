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21:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов. Его слова приводит «Комсомольская правда».

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Источник: РИА "Новости"
Для того чтобы создать систему соревнований, систему обучения шахматам, требуются ресурсы, а, скажем, африканские страны получили независимость только в 60-е годы. Да и уровень общеобразовательной системы там был недостаточным, чтобы создать целую отрасль.
Анатолий Карпов
чемпион мира по шахматам

Он добавил, что в данный момент шахматы активно развиваются в Анголе и ЮАР. «Показательна история Фионы Мутези из Уганды, которая, не умея ни читать, ни писать, сумела достичь шахматных высот исключительно благодаря своему природному таланту», — обратил внимание чемпион мира.

29 июня Карпов ответил сиднейской радиостанции Австралийской радиовещательной корпорации, назвавшей шахматы расистским видом спорта. Он посчитал, что австралийцы впали в маразм.

Карпов — 12-й чемпион мира по шахматам. Спортсмен удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1975-го по 1985 год.

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