Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов

Для того чтобы создать систему соревнований, систему обучения шахматам, требуются ресурсы, а, скажем, африканские страны получили независимость только в 60-е годы. Да и уровень общеобразовательной системы там был недостаточным, чтобы создать целую отрасль.

Анатолий Карпов чемпион мира по шахматам