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5 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские шашисты обыграли команды Израиля и Латвии в четвертом туре Кубка наций​​​​​​​

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашисты обыграли в четвертом туре онлайн-турнира Кубка наций команды Израиля и Латвии. Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

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В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяют 14 участников плей-офф. В первых двух турах белорусы обыграли команды Эстонии и Сенегала, но в третьем уступили сборной Кот-д’Ивуара. В четвертом туре белорусы оказались сильнее Израиля — 6:2. После четырех туров наша команда набрала 6 очков и находится на пятом месте. Сегодня белорусы сыграют с Кубой.

В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выйдут в плей-офф. В первом туре белорусская команда обыграла сборную Нидерландов. Второй раунд женская сборная Беларуси пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. В четвертом туре белорусская команда выиграла Латвию — 6:2. После четырех раундов наша команда с 5 очками занимает шестое место. Сегодня белорусские спортсменки попытаются обыграть соперниц из России.

Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины — 25:23.

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