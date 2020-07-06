Белорусские шашисты победили команду Кубы в пятом туре Кубка наций

Источник: poisksport.ru

В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяют 14 участников плей-офф. В первых двух турах белорусы обыграли команды Эстонии и Сенегала, но в третьем уступили сборной Кот-д’Ивуара. В четвертом туре представители Беларуси оказались сильнее Израиля, а в пятом победили Кубу со счетом 6:2. После пяти раундов белорусская сборная занимает третью позицию, набрав 8 баллов. Лидирует Россия, у которой на счету 10 пунктов. На втором месте находится Китай (8 очков).

В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выйдут в плей-офф. В первом туре белорусская команда обыграла сборную Нидерландов. Второй раунд женская сборная Беларуси пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. В четвертом туре белорусская команда одолела Латвию, но уступила в пятом раунде спортсменкам из России — 3:5. На данный момент сборная Беларуси занимает шестое место с пятью очками. Возглавляет турнирную таблицу команда из России — 10 баллов. На второй позиции расположились спортсменки из Монголии (7 очков). Замыкает тройку лидеров Украина (7 баллов).