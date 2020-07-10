Одна победа. Как Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева выступают на мировом турнире по быстрым шахматам
15 июля на мировом
15 июля на мировом
Пока казахстанкам не удается показать все свои возможности. Позади три
Отметим, что
Выбывшие из стартовавшего раунда спортсменки сыграют в следующем. Победитель
У Жансаи на данный момент два очка (благодаря победе над Кори). У Асаубаевой в активе ни одного завоеванного балла. Лидируют же россиянка Валентина Гунина и украинка Анна Ушенина. Они по итогам двух этапов (третий пока продолжается) набрали по 20 очков.
Самой опасной соперницей для казахстанок пока является россиянка Катерина Лагно. Ей уступали и Абдумалик, и Асаубаева.
К слову, третий этап Абдумалик пропускала. Асаубаева же в первом матче проиграла как раз таки Лагно со счетом 3,5−7,5.
Четвертый
Напомним, Асаубаева квалифицировалась на турнир с четвертого этапа отборочного раунда. В нем приняли участие 172 шахматистки. Из них только две выходили в
Абдумалик же вошла в число девяти шахматисток, которые напрямую стали участницами основного раунда мирового турнира.