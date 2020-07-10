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12:36 (мск), источник: Vesti.kz

Одна победа. Как Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева выступают на мировом турнире по быстрым шахматам

15 июля на мировом онлайн-турнире по быстрым шахматам будет дан старт четвертому Гран-при. На нем выступят представительницы сборной Казахстана Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Пока казахстанкам не удается показать все свои возможности. Позади три Гран-при, и на двоих у шахматисток только одна победа. Она в активе Абдумалик, которая на втором этапе обыграла Дэйзи Кори из Перу.

Отметим, что Гран-при проводится по нокаут-системе — проигравший выбывает из розыгрыша текущего этапа. При этом общий формат придерживается круговых соревнований.

Выбывшие из стартовавшего раунда спортсменки сыграют в следующем. Победитель Гран-при зарабатывает максимально возможное количество очков, что помогает удерживать лидирующие позиции в таблице.

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У Жансаи на данный момент два очка (благодаря победе над Кори). У Асаубаевой в активе ни одного завоеванного балла. Лидируют же россиянка Валентина Гунина и украинка Анна Ушенина. Они по итогам двух этапов (третий пока продолжается) набрали по 20 очков.

Самой опасной соперницей для казахстанок пока является россиянка Катерина Лагно. Ей уступали и Абдумалик, и Асаубаева.

К слову, третий этап Абдумалик пропускала. Асаубаева же в первом матче проиграла как раз таки Лагно со счетом 3,5−7,5.

Четвертый Гран-при начнется 15 июля. И пока третий находится на стадии полуфинала, организаторы определили пары следующего этапа. Так, Жансая вновь встретится с Кори. Асаубаевой будет противостоять 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк (Россия).

Напомним, Асаубаева квалифицировалась на турнир с четвертого этапа отборочного раунда. В нем приняли участие 172 шахматистки. Из них только две выходили в Гран-при. Ранее 16-летняя Бибисара стала мужским международным мастером.

Абдумалик же вошла в число девяти шахматисток, которые напрямую стали участницами основного раунда мирового турнира.

Гран-при, который стартовал 24 июня, стал третьим этапом соревнований. Решающим раундом будет суперфинал, в котором сразятся две лучшие спортсменки.

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