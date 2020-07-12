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12 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские шашисты обыграли команды России и Израиля в шестом туре Кубка наций

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашисты победили в шестом туре онлайн-турнира Кубка наций команды России и Израиля. Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

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В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяют 14 участников плей-офф. В первых двух турах белорусы обыграли команды Эстонии и Сенегала, но в третьем уступили сборной Кот-д’Ивуара. В четвертом туре представители Беларуси победили Израиль, в пятом одолели Кубу, а в шестом — Россию (5:3). Белорусская команда находится на первом месте, набрав 10 баллов. Сегодня она сыграет против Украины.

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В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выйдут в плей-офф. В первом туре белорусская команда обыграла сборную Нидерландов. Второй раунд она пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. В четвертом туре белорусская команда одолела Латвию, в пятом уступила спортсменкам из России, в шестом туре одержала викторию над Израилем — 6:2. На данный момент женская сборная Беларуси занимает пятое место с семью очками. Сегодня она сыграет против Монголии.

Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины — 25:23.

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