Белорусские шашисты обыграли команды России и Израиля в шестом туре Кубка наций
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашисты победили в шестом туре
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашисты победили в шестом туре
В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяют 14 участников
В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выйдут в
Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины — 25:23.