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13 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские шашисты уступили Украине и Монголии в седьмом туре Кубка наций

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашисты проиграли в седьмом туре онлайн-турнира Кубка наций командам Украины и Монголии. Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

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В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяют 14 участников плей-офф. В первых двух турах белорусы обыграли команды Эстонии и Сенегала, но в третьем уступили сборной Кот-д’Ивуара. В четвертом туре представители Беларуси победили Израиль, в пятом одолели Кубу, а в шестом — Россию. Не задался у белорусских парней седьмой раунд, который они проиграли Украине со счетом 0:8. Белорусская команда располагается на четвертом месте, набрав 10 пунктов. Лидирует в турнирной таблице Россия (12 баллов). На второй позиции находятся украинские спортсмены (11 очков), замыкает тройку лидеров Китай (11 пунктов).

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В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выйдут в плей-офф. В первом туре белорусская команда обыграла сборную Нидерландов. Второй раунд она пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. В четвертом туре белорусская команда одолела Латвию, в пятом уступила спортсменкам из России, в шестом туре одержала викторию над Израилем, проиграв при этом спортсменкам из Монголии — 2:6. На данный момент женская сборная Беларуси набрала семь баллов и занимает пятое место. На первой позиции расположилась команда из России (14 пунктов), второй в турнирной таблице значится Монголия (11 очков). Третье место занимает Китай (11 очков).

Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины — 25:23.

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