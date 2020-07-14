Юный белорусский шахматист Денис Лазавик выиграл престижный онлайн-турнир
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский шахматист Денис Лазавик стал победителем престижного
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский шахматист Денис Лазавик стал победителем престижного
Среди шахматистов до 14 лет белорус набрал 10,5 баллов. Денис Лазавик провел 12 матчей, в девяти одержал победу, три — свел вничью. Стивен Рояс из Перу занял вторую позицию, у него на счету также 10,5 очков. Замкнул тройку сильнейших индийский шахматист Раджа Ритвик, принесший в свой актив 10 пунктов.
В соревнованиях приняли участие 670 юных игроков.