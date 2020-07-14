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14 июля, источник: БЕЛТА

Юный белорусский шахматист Денис Лазавик выиграл престижный онлайн-турнир

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский шахматист Денис Лазавик стал победителем престижного онлайн-турнира Arabian Karpov Cup-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Среди шахматистов до 14 лет белорус набрал 10,5 баллов. Денис Лазавик провел 12 матчей, в девяти одержал победу, три — свел вничью. Стивен Рояс из Перу занял вторую позицию, у него на счету также 10,5 очков. Замкнул тройку сильнейших индийский шахматист Раджа Ритвик, принесший в свой актив 10 пунктов.

В соревнованиях приняли участие 670 юных игроков.

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