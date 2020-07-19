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19 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские шашистки выиграли у команды Китая в восьмом туре онлайн-турнира Кубка наций

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашистки выиграли у команды Китая в восьмом туре онлайн-турнира Кубка наций. Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В восьмом туре белоруски одолели китаянок со счетом 5:3. В настоящее время женская сборная Беларуси набрала девять баллов и занимает пятое место. Сегодня спортсменки сыграют против Суринама.

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В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выходят в плей-офф. В первом туре белорусская команда обыграла сборную Нидерландов. Второй раунд она пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. В четвертом туре белорусская команда одолела Латвию, в пятом уступила представительницам России, в шестом одержала викторию над Израилем, но проиграла потом спортсменкам из Монголии.

По итогам предварительного этапа белорусская мужская команда расположилась на четвертом месте, набрав 10 баллов. В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяли 14 участников плей-офф. Всего белорусские спортсмены выиграли пять туров и уступили в двух. В 1/8 финала белорусы проиграли команде Гвинеи-Бисау — 3:5. Ответный матч пройдет сегодня.

Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины — 25:23.

Уже с 1 по 8 августа пройдет первый онлайн-турнир Кубка Европы среди молодежи по шашкам-100. Тестовые состязаний состоятся 25 июля и начнутся в 18.00. На турнир заявлены более 600 игроков из 12 стран.

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