Белорусские шашистки выиграли у команды Китая в восьмом туре онлайн-турнира Кубка наций
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашистки выиграли у команды Китая в восьмом туре
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашистки выиграли у команды Китая в восьмом туре
В восьмом туре белоруски одолели китаянок со счетом 5:3. В настоящее время женская сборная Беларуси набрала девять баллов и занимает пятое место. Сегодня спортсменки сыграют против Суринама.
В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выходят в
По итогам предварительного этапа белорусская мужская команда расположилась на четвертом месте, набрав 10 баллов. В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяли 14 участников
Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины — 25:23.
Уже с 1 по 8 августа пройдет первый