Белорусские шашистки победили команду Суринама в 9-м туре онлайн-турнира Кубка наций
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашистки со счетом 6:2 выиграли у команды Суринама в девятом туре
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашистки со счетом 6:2 выиграли у команды Суринама в девятом туре
Сейчас женская команда Беларуси с 11 баллами находится на пятом месте турнирной таблицы.
В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выходят в
Белорусская мужская команда в ответном матче 1/8 финала уступили команде
Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины — 25:23.
Уже с 1 по 8 августа пройдет первый