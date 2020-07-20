Белорусские шашистки победили команду Суринама в 9-м туре онлайн-турнира Кубка наций

Сейчас женская команда Беларуси с 11 баллами находится на пятом месте турнирной таблицы.

В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выходят в плей-офф. В первом туре белорусская команда обыграла сборную Нидерландов. Второй раунд она пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. В четвертом туре белоруски одолели Латвию, в пятом уступили представительницам России, в шестом одержали викторию над Израилем, но проиграли потом спортсменкам из Монголии. В восьмом раунде белорусские шашистки выиграли у команды из Китая.

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Белорусская мужская команда в ответном матче 1/8 финала уступили команде Гвинеи-Бисау (4:4) и выбыла из турнира. В первой встрече белорусы уступили своим оппонентам со счетом 3:5. По итогам предварительного этапа они занимали четвертое место, набрав 10 баллов. В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяли 14 участников плей-офф. Всего белорусские спортсмены выиграли пять туров и уступили в двух.

Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины — 25:23.