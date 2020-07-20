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20 июля, источник: Vesti.kz

Без финала. Как Абдумалик и Асаубаева выступили на мировом турнире по быстрым шахматам

Длительные соревнования подходят к концу.
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На Гран-при мирового турнира по быстрым шахматам определились две участницы суперфинала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В их число не смогли войти казахстанки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева, принимавшие участие в длительном международном соревновании.

На двоих шахматистки одержали две победы. Обе в свой актив записала Абдумалик. Примечательно, что оба выигрыша случились в матче против Дэйзи Кори из Перу.

Жансая дважды выходила в ¼ этапа Гран-при. Асаубаева в свою очередь ни разу не смогла преодолеть начальный раунд. В итоге Бибисара не смогла набрать очки. В активе же Абдумалик четыре балла.

По итогам четырех Гран-при определились две лучшие шахматистки, которые в итоге и разыграют между собой победу. Так, в суперфинале встретятся украинка Анна Ушенина и россиянка Александра Костенюк. Обе в свое время становились чемпионками мира.

Костенюк, к слову, на последнем Гран-при в первом круге обыграла Асаубаеву. В итоге российская шахматистка одержала победу на этапе, выиграв в главном матче у Хампи Конеру (Индия).

Напомним, Асаубаева квалифицировалась на турнир с четвертого этапа отборочного раунда. В нем приняли участие 172 шахматистки. Из них только две выходили в Гран-при. Ранее 16-летняя Бибисара стала мужским международным мастером.

Абдумалик же вошла в число девяти шахматисток, которые напрямую стали участницами основного раунда мирового турнира.

Гран-при, который стартовал 24 июня, стал третьим этапом соревнований. Решающим раундом будет как раз-таки суперфинал.

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