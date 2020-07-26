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23:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий победил Ананда в шестом туре шахматного онлайн-турнира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил Вишванатана Ананда из Индии в партии шестого тура шахматного онлайн-турнира Legends of Chess.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 3−2 в пользу Непомнящего.

Другой представитель России Владимир Крамник нанес поражение Борису Гельфанду из Израиля — 3−2, еще один россиянин Петр Свидлер обыграл украинца Василия Иванчука — 3−2.

Результаты остальных матчей тура:

Петер Леко (Венгрия) — Аниш Гири (Нидерланды) — 1,5−2,5;.

Дин Лижэнь (Китай) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 1,5−2,5.

После шести туров лидирует Карлсен, набравший 17 очков. На втором месте идет Непомнящий (16), на третьей строчке располагается Крамник (12). Далее следуют Свидлер и Гири (по 11), Гельфанд (7), Иванчук (6), Леко (4), Ананд и Дин Лижэнь (по 3).

Турнир проходит в два этапа: отбор в формате кругового турнира, затем четверо лучших определят победителя по нокаут-системе. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов, победитель получит 45 тысяч.

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