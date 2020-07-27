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27 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские шашистки вышли в ¼ финала онлайн-турнира Кубка наций

На данный момент белорусские шашистки находятся на третьем месте турнирной таблицы с 15 очками. В ¼ финала белоруски сыграют с Латвией.

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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашистки вышли в ¼ финала онлайн-турнира Кубка наций. Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женских состязаниях приняли участие 11 команд. Они играли по круговой системе, шесть лучших вышли в плей-офф. В первом туре белорусская команда обыграла сборную Нидерландов. Второй раунд она пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. В четвертом туре белоруски одолели Латвию, в пятом уступили представительницам России, в шестом одержали викторию над Израилем, но проиграли потом спортсменкам из Монголии. В восьмом раунде белорусские шашистки выиграли у команды Китая, а в девятом — у Суринама. Успешно сложился и 10-й раунд для белорусок: они одолели Эстонию со счетом 7:1. В 11-м туре наша сборная оказалась сильнее команды Бразилии — 8:0. На данный момент белорусские шашистки находятся на третьем месте турнирной таблицы с 15 очками. В ¼ финала белоруски сыграют с Латвией.

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Белорусская мужская команда в 1/8 финала по итогам двух матчей уступила представителям Гвинеи-Бисау и выбыла из турнира. По итогам предварительного этапа белорусы занимали четвертое место, набрав 10 баллов. В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяли 14 участников плей-офф. Всего белорусские спортсмены выиграли пять туров и уступили в двух.

Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины — 25:23.

С 1 по 8 августа пройдет первый онлайн-турнир Кубка Европы среди молодежи по 100-клеточным шашкам. Тестовые состязания состоятся сегодня (начало в 18.00). На турнир заявлены более 600 игроков из 12 стран. -0-

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