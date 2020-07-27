Белорусские шашистки вышли в ¼ финала онлайн-турнира Кубка наций

В женских состязаниях приняли участие 11 команд. Они играли по круговой системе, шесть лучших вышли в плей-офф. В первом туре белорусская команда обыграла сборную Нидерландов. Второй раунд она пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. В четвертом туре белоруски одолели Латвию, в пятом уступили представительницам России, в шестом одержали викторию над Израилем, но проиграли потом спортсменкам из Монголии. В восьмом раунде белорусские шашистки выиграли у команды Китая, а в девятом — у Суринама. Успешно сложился и 10-й раунд для белорусок: они одолели Эстонию со счетом 7:1. В 11-м туре наша сборная оказалась сильнее команды Бразилии — 8:0. На данный момент белорусские шашистки находятся на третьем месте турнирной таблицы с 15 очками. В ¼ финала белоруски сыграют с Латвией.