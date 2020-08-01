Непомнящий уступил Гири во втором матче ½ финала шахматного турнира
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл Анишу Гири из Нидерландов во втором матче ½ финала шахматного
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл Анишу Гири из Нидерландов во втором матче ½ финала шахматного
Соперники не выявили победителя по итогам первых четырех партий и двух партий в блиц, а в армагеддоне сильнее оказался Гири. Первый матч завершился в пользу Непомнящего. Победитель противостояния определится в третьем матче, который состоится в воскресенье.
Во втором матче другого полуфинала чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл россиянина Петра Свидлера со счетом 2,5−0,5 и стал первым участником финала, который пройдет
Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов, победитель получит 45 тысяч.