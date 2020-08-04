Непомнящий проиграл Карлсену в финале турнира Legends of Chess

Источник: РИА "Новости"

Во вторник Карлсен одержал победу со счетом 2,5:0,5. В первом матче, который прошел в понедельник, также победил Карлсен (4:2 — на тай-брейке). Таким образом, счет в финале до двух побед стал 2−0 в пользу норвежца.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d9cc5ac1185c400d652f" data-vnd="d9cc5ac1185c400d652f" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d9cc5ac1185c400d652f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего в турнире принимали участие 10 шахматистов: Карлсен, россияне Непомнящий, Петр Свидлер и Владимир Крамник, Борис Гельфанд (Израиль), Аниш Гири (Нидерланды), Петер Леко (Венгрия), Василий Иванчук (Украина), Вишванатан Ананд (Индия) и Дин Лижэнь (Китай).

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) равен $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.