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19:36 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий проиграл Карлсену в финале турнира Legends of Chess

ТАСС, 4 августа. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл российского гроссмейстера Яна Непомнящего во втором матче финала турнира по быстрым шахматам Legends of Chess. Турнир проходил в онлайн-режиме.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник Карлсен одержал победу со счетом 2,5:0,5. В первом матче, который прошел в понедельник, также победил Карлсен (4:2 — на тай-брейке). Таким образом, счет в финале до двух побед стал 2−0 в пользу норвежца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего в турнире принимали участие 10 шахматистов: Карлсен, россияне Непомнящий, Петр Свидлер и Владимир Крамник, Борис Гельфанд (Израиль), Аниш Гири (Нидерланды), Петер Леко (Венгрия), Василий Иванчук (Украина), Вишванатан Ананд (Индия) и Дин Лижэнь (Китай).

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) равен $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.

По итогам четырех турниров в гранд-финал вышли Карлсен, Дубов, Динь Лижэнь и американец Хикару Накамура. В полуфинале Карлсен сыграет с Дин Лижэнем, Дубов — с Накамурой. Полуфинальная стадия пройдет 9—13 августа, финал — 14—20 августа, призовой фонд составит $300 тыс.
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