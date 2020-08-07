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7 августа, источник: БЕЛТА

Белорусские шашистки победили Латвию в ответном матче ¼ финала онлайн-турнира Кубка наций

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашистки победили Латвию в ответном матче ¼ финала онлайн-турнира Кубка наций. Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом матче ¼ финала белорусская команда свела встречу с латвийскими соперницами к ничьей — 4:4. В ответной игре команда победила своих оппоненток со счетом 5:3. В полуфинале белоруски встретятся с Украиной.

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В женских состязаниях приняли участие 11 команд. Они играли по круговой системе, шесть лучших вышли в плей-офф. В первом туре белорусская сборная одолела команду Нидерландов. Второй раунд она пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. В четвертом туре белоруски одолели Латвию, в пятом уступили представительницам России, в шестом одержали викторию над Израилем, но потом проиграли спортсменкам из Монголии. В восьмом раунде белорусские шашистки выиграли у команды Китая, а в девятом — у Суринама. Успешно сложились 10-й и 11-й раунды для белорусок: они одолели Эстонию и Бразилию.

Белорусская мужская команда в 1/8 финала по итогам двух матчей уступила представителям Гвинеи-Бисау и выбыла из турнира. По итогам предварительного этапа белорусы занимали четвертое место, набрав 10 баллов. В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяли 14 участников плей-офф. Всего белорусские спортсмены выиграли пять туров и уступили в двух.

Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины — 25:23.

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