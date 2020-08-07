Белорусские шашистки победили Латвию в ответном матче ¼ финала онлайн-турнира Кубка наций
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашистки победили Латвию в ответном матче ¼ финала
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашистки победили Латвию в ответном матче ¼ финала
В первом матче ¼ финала белорусская команда свела встречу с латвийскими соперницами к ничьей — 4:4. В ответной игре команда победила своих оппоненток со счетом 5:3. В полуфинале белоруски встретятся с Украиной.
В женских состязаниях приняли участие 11 команд. Они играли по круговой системе, шесть лучших вышли в
Белорусская мужская команда в 1/8 финала по итогам двух матчей уступила представителям
Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины — 25:23.