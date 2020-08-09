Казахстанская команда Astana выиграла международный шахматный турнир
Убедительной победой казахстанской команды Astana завершился международный шахматный
Убедительной победой казахстанской команды Astana завершился международный шахматный
В турнире приняли участие команды из
С 25 июля по 8 августа Казахстанская федерация шахмат совместно с национальными федерациями Гонконга, Сингапура и Малайзии провела товарищеский шахматный
«Gens una sumus!» — «Мы — одна семья!». Под таким лозунгом ФИДЕ прошли три тура шахматного
Общий итог матч — турнира (количество очков, завоеванных каждой командой):
Astana — 44;
Сингапур — 28;
Гонконг — 19;
Пенанг — 16.
За шахматную команду Astana выступали чемпионы и призеры чемпионатов Республики Казахстан в своих возрастных категориях: Аят Абдуллаев, Имангали Ахилбай, Даниял Сапенов, Алдияр Ансат, Алихан Хажатулы, Сауат Нургалиев, Назар Талгатов, Эдгар Мамедов, Алидар Арын, Данис Куандыкулы, Нурсултан Намазкеев, Алишер Абсаттар, Айжарык Кализа, Зарина Нургалиева, Малика Джапарбекова, Елназ Калиахмет, Далия Диаскызы и Ханзада Аманжол.
«Казахстанская шахматная федерация отмечает отличную подготовку и уверенную игру всех членов нашей сборной на протяжении всего турнира. Благодарим наших юных спортсменов за участие и желаем им новых побед в предстоящих международных соревнованиях», — говорится в сообщении КФШ.