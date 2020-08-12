Белорусские шашистки вышли в финал онлайн-турнира Кубка наций

В женских состязаниях приняли участие 11 команд. Они играли по круговой системе, шесть лучших вышли в плей-офф. В первом туре белорусская сборная одолела команду Нидерландов, второй раунд пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками Украины. В четвертом туре белоруски одолели Латвию, в пятом уступили представительницам России, в шестом одержали викторию над Израилем, но потом проиграли спортсменкам Монголии. В восьмом раунде белорусские шашистки выиграли у команды Китая, а в девятом — у Суринама. Успешно сложились 10-й и 11-й раунды для белорусок: они одолели Эстонию и Бразилию. В первом матче ¼ финала белорусская команда свела встречу с латвийскими соперницами к ничьей — 4:4. В ответной игре команда победила своих оппоненток со счетом 5:3.