Карлсен сравнял счет в финале шахматного онлайн-турнира против Накамуры

Источник: РИА "Новости"

По итогам четырех партий счет был равным — 2:2, в двух партиях в блице сильнее оказался Карлсен, матч закончился с итоговым счетам 3,5:2,5. В первом матче, прошедшем в пятницу, сильнее оказался Накамура (2,5:1,5).

Читайте также Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?

Матчи турнира состоят из четырех партий в быстрые шахматы, при равном счете проводятся две партии в блиц. Если победитель не выявлен в блице, шахматисты играют армагеддон. Финальная серия проходит до четырех побед одного из шахматистов.

В гранд-финал вышли четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырех онлайн-турниров. В полуфинале Карлсен победил китайца Дин Лижэня, Накамура — россиянина Даниила Дубова.