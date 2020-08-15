Карлсен сравнял счет в финале шахматного онлайн-турнира против Накамуры
ТАСС, 15 августа. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Хикару Накамуру во втором матче финальной серии
ТАСС, 15 августа. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Хикару Накамуру во втором матче финальной серии
По итогам четырех партий счет был равным — 2:2, в двух партиях в блице сильнее оказался Карлсен, матч закончился с итоговым счетам 3,5:2,5. В первом матче, прошедшем в пятницу, сильнее оказался Накамура (2,5:1,5).
Матчи турнира состоят из четырех партий в быстрые шахматы, при равном счете проводятся две партии в блиц. Если победитель не выявлен в блице, шахматисты играют армагеддон. Финальная серия проходит до четырех побед одного из шахматистов.
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Финал проходит с 14 по 20 августа. Призовой фонд