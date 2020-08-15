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20:43 (мск), источник: ТАСС

Карлсен сравнял счет в финале шахматного онлайн-турнира против Накамуры

ТАСС, 15 августа. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Хикару Накамуру во втором матче финальной серии гранд-финала организованного им же шахматного тура.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам четырех партий счет был равным — 2:2, в двух партиях в блице сильнее оказался Карлсен, матч закончился с итоговым счетам 3,5:2,5. В первом матче, прошедшем в пятницу, сильнее оказался Накамура (2,5:1,5).

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Матчи турнира состоят из четырех партий в быстрые шахматы, при равном счете проводятся две партии в блиц. Если победитель не выявлен в блице, шахматисты играют армагеддон. Финальная серия проходит до четырех побед одного из шахматистов.

В гранд-финал вышли четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырех онлайн-турниров. В полуфинале Карлсен победил китайца Дин Лижэня, Накамура — россиянина Даниила Дубова.

Финал проходит с 14 по 20 августа. Призовой фонд гранд-финала составляет $300 тыс. Суммарный призовой фонд тура — $1 млн.

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