Сборная России встретится с командами Армении и Румынии на Всемирной шахматной олимпиаде
ТАСС, 17 августа. Сборная России сыграет на групповом этапе финального этапа Всемирной шахматной
ТАСС, 17 августа. Сборная России сыграет на групповом этапе финального этапа Всемирной шахматной
Всего в каждой из четырех групп высшего дивизиона будет представлено по 10 команд. Помимо сборных России, Армении и Румынии группа С будет представлена командами Алжира, Марокко, Англии, Болгарии, Турции, Хорватии, Египта.
В составе сборной России выступят: мужчины — Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев; юноши — Андрей Есипенко, Алексей Сарана; женщины — Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина; девушки — Полина Шувалова, Маргарита Потапова.
Финальный этап начнется 21 августа, в первом туре сборная России сыграет с командой Турции. Заключительный раунд группового этапа пройдет 23 августа.