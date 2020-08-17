Сборная Казахстана по шахматам узнала соперников по первой Всемирной онлайн-олимпиаде

Команда попала в группу B, где также сыграют Азербайджан, Венгрия, ЮАР, Украина, Словакия, Испания, Норвегия, Франция и Нидерланды. По правилам турнира, каждая сборная будет состоять из шести игроков в смешанном формате, минимум с тремя женщинами/девушками и с двумя юными игроками.

При этом каждая команда должна иметь в составе минимум одного игрока до 20 лет, минимум двух игроков-женщин и не менее одной девушки до 20 лет. Сборные могут дополнительно иметь до шести резервных игроков.