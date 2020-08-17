Сборная Казахстана по шахматам узнала соперников по первой Всемирной онлайн-олимпиаде

Сборная Казахстана узнала соперников по
Команда попала в группу B, где также сыграют Азербайджан, Венгрия, ЮАР, Украина, Словакия, Испания, Норвегия, Франция и Нидерланды. По правилам турнира, каждая сборная будет состоять из шести игроков в смешанном формате, минимум с тремя женщинами/девушками и с двумя юными игроками.
При этом каждая команда должна иметь в составе минимум одного игрока до 20 лет, минимум двух
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За сборную Казахстана сыграют Ринат Жумабаев, Муртас Кажгалеев, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Денис Махнев и Асель Серикбай.
Составы остальных групп:
группа A — Монголия, Грузия, Германия, Китай, Зимбабве, Индия, Узбекистан, Индонезия, Иран, Вьетнам;.
группа C — Россия, Армения, Алжир, Марокко, Англия, Румыния, Болгария, Турция, Хорватия, Египет;.
группа D — Италия, Бразилия, США, Аргентина, Польша, Перу, Канада, Греция, Парагвай, Куба.