Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Интер
Шахтер Д
10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
00
Хоккей. НХЛ
18.08
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
18.08
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.08
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
17Матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом
16Миранчук принес «Локо» победу над «Краснодаром»
15:57 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по шахматам узнала соперников по первой Всемирной онлайн-олимпиаде

Команда выступит в топ-дивизионе.
Наверх

Сборная Казахстана узнала соперников по топ-дивизиону первой Всемирной онлайн-олимпиады по шахматам, передает корреспондент Vesti.kz.

Команда попала в группу B, где также сыграют Азербайджан, Венгрия, ЮАР, Украина, Словакия, Испания, Норвегия, Франция и Нидерланды. По правилам турнира, каждая сборная будет состоять из шести игроков в смешанном формате, минимум с тремя женщинами/девушками и с двумя юными игроками.

Читайте также
Без финала. Как Абдумалик и Асаубаева выступили на мировом турнире по быстрым шахматам

При этом каждая команда должна иметь в составе минимум одного игрока до 20 лет, минимум двух игроков-женщин и не менее одной девушки до 20 лет. Сборные могут дополнительно иметь до шести резервных игроков.

В плей-офф выходят по три команды из каждой группы. Турнир в топ-дивизионе начнется 21 августа.

За сборную Казахстана сыграют Ринат Жумабаев, Муртас Кажгалеев, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Денис Махнев и Асель Серикбай.

Составы остальных групп:

группа A — Монголия, Грузия, Германия, Китай, Зимбабве, Индия, Узбекистан, Индонезия, Иран, Вьетнам;.

группа C — Россия, Армения, Алжир, Марокко, Англия, Румыния, Болгария, Турция, Хорватия, Египет;.

группа D — Италия, Бразилия, США, Аргентина, Польша, Перу, Канада, Греция, Парагвай, Куба.

Читайте также
Прямая трансляция матча "Интер" - "Шахтер" за выход в финал Лиги Европы
Что ждет «Барселону» с новым тренером
РУСАДА протестировало на допинг Александра Кокорина
Вагнер Лав был сильно расстроен из-за срыва трансфера в ЦСКА
Судья матча «Спартак» — «Сочи» отстранен на неопределенное время
«Динамо» объявило о переходе хорватского полузащитника
Глава совета директоров «Локомотива»: Веду переговоры по Месси
Василий Уткин поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь