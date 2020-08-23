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19:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России победила команду Армении в матче онлайн-олимпиады

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сборная России обыграла команду Армении в матче группового этапа шахматной онлайн-олимпиады.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы C завершилась со счетом 3,5−2,5.

Единственную победу одержал Алексей Сарана белыми фигурами, вничью свои партии сыграли Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александра Горячкина, Валентина Гунина, Полина Шувалова.

В следующем матче сборная России встретится с командой Румынии.

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