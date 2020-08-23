Сборная России победила команду Армении в матче онлайн-олимпиады
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сборная России обыграла команду Армении в матче группового этапа шахматной
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сборная России обыграла команду Армении в матче группового этапа шахматной
Встреча группы C завершилась со счетом 3,5−2,5.
Единственную победу одержал Алексей Сарана белыми фигурами, вничью свои партии сыграли Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александра Горячкина, Валентина Гунина, Полина Шувалова.
В следующем матче сборная России встретится с командой Румынии.